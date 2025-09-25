Un proyecto de ley busca crear un registro nacional de ganaderos para frenar la incursión del crimen organizado en este sector económico estratégico.

La iniciativa, identificada como expediente 5104, obligaría a las subastas ganaderas a verificar la identidad de participantes y reportar operaciones sospechosas.

Esta medida surge tras documentarse el incautación de más de 3.700 cabezas de ganado valoradas en ₡2.000 millones entre 2018-2024, donde grupos criminales utilizaban mataderos clandestinos para lavar dinero.