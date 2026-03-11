Proyecto de ley busca reconocer el cuido como derecho constitucional

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Asamblea Legislativa analiza un proyecto de ley que busca reconocer el cuido de personas como un derecho constitucional y garantizar un presupuesto para las personas cuidadoras, quienes actualmente atienden 24 horas al día, siete días a la semana a adultos mayores, niños y otros seres queridos sin ningún reconocimiento monetario.

Una experta en políticas sociales señaló que el cuido debería catalogarse como un derecho humano, similar al agua, para elevarlo a categoría constitucional y garantizar su protección tanto en el derecho internacional como en el nacional.

La iniciativa, que busca visibilizar a quienes dedican su vida al cuido sin vacaciones ni salario, requeriría ser aprobada en dos periodos legislativos para convertirse en ley de la República.