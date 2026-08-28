Proyecto de ley busca rastrear el dinero de millonarias defensas por narcotráfico

Una nueva iniciativa legislativa pretende someter a mayor vigilancia los pagos millonarios que se realizan por las defensas privadas de personas investigadas por narcotráfico en el país.

El proyecto de ley busca establecer un límite de aproximadamente 4,6 millones de colones para pagos en efectivo, obligando a que los montos superiores se realicen por medios que garanticen su trazabilidad.

La propuesta surge en un contexto donde las estructuras criminales en Costa Rica se han vuelto cada vez más complejas, con el objetivo de seguir el rastro del dinero destinado a estos procesos legales.

“Buscamos atacar al crimen organizado donde más le duele: en la billetera. El proyecto propone que los abogados defensores en procesos por narcotráfico o legitimación de capitales que reciban más de ¢4,6 millones, equivalentes aproximadamente a 10 salarios base, deban demostrar la trazabilidad y el origen de los fondos con los que se paga la defensa”, sostuvo Antonio Trejos, diputado y proponente de la iniciativa por el Frente Amplio.

Por su parte, el abogado Ewald Acuña Blanco señaló que ya existe un principio de cumplimiento mediante el cual, en el contrato de servicios profesionales, el abogado solicita al cliente garantizar que el origen del dinero utilizado para pagar la defensa es lícito. “El abogado defensor no puede fiscalizar el patrimonio de la persona que defiende”, reflexionó.