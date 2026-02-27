Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa busca permitir la reelección continua de un presidente por un máximo de dos periodos en nuestro país.

El tema tendrá que ser definido por los futuros diputados, quienes analizarán la propuesta en el plenario legislativo.

“No se puede permitir que un gobierno de turno, por intereses cortoplacistas, le meta mano a la Constitución. Lo que provocaría esto es que Costa Rica caiga en un caos como el que tienen otros países latinoamericanos, que cada vez parecen más estados fallidos”, expresó José María Villalta, diputado electo del Frente Amplio.