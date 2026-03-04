Proyecto de ley busca obligar a bancos a responder por estafas electrónicas

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El abogado Santiago Arguedas explicó los alcances del proyecto de ley contra estafas bancarias, que ya cuenta con primer debate en la Asamblea.

La iniciativa propone invertir la carga de la prueba: actualmente la víctima debe demostrar con prueba fehaciente que fue estafada, algo difícil pues solo cuenta con su PIN. Con la nueva ley, el banco tendría que demostrar que el cliente falsea la información o se autobeneficia.

Además, establece un plazo de 30 días para que el banco resuelva; si hay disconformidad, el caso se elevaría a SUJEF para ratificación, agilizando procesos que hoy tardan años.