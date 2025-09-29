Un nuevo proyecto de ley, muy particular, tiene como finalidad blindar el producto conocido como queso Turrialba

¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa busca reconocer, proteger, promover y garantizar condiciones justas de comercialización del producto conocido como queso Turrialba, con denominación de origen costarricense.

Busca el beneficio directo de las personas del distrito de Santa Cruz del cantón de Turrialba, que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones correspondientes.

¿Quién lo propone?

El proyecto lo presentó la diputada Rosaura Méndez Gamboa del Partido Liberación Nacional el pasado 17 de setiembre.

Otros 15 diputados co-propusieron la iniciativa.