Proyecto busca que deudores de pensión alimentaria no vayan a la cárcel y se les coloque tobillera electrónica

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Sala Constitucional determinó que el proyecto para que los deudores de pensión alimentaria no vayan a prisión y en cambio les pongan tobillera electrónica necesita 38 votos para ser ley.

Por otro lado, la iniciativa goza del apoyo de los ciudadanos, según la información proporcionada por las autoridades legislativas.

Luis Sánchez, magistrado, afirma que “contempla la intervención de todos los cuerpos policiales (…) involucraría también al Organismo de Investigación Judicial”.

La propuesta busca cambiar la medida de prisión por el uso de dispositivos electrónicos para los deudores alimentarios.