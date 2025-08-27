Escrito por: Eduardo Troconis

El 2024 podría cerrar con cifras de homicidios similares a las de los dos años anteriores, pero con un patrón cada vez más alarmante: delitos marcados por una violencia extrema. Así lo señaló Rodrigo Campos, criminólogo de la UNED, en entrevista con Repretel.

Según Campos, quienes participan en el sicariato tienden a aumentar la crueldad de sus actos conforme suman más muertes, lo que se refleja en escenas de tortura y ataques cada vez más visibles, con fines de amedrentamiento y poder. Asimismo, él liga esta problemática con la compra y venta de drogas:

“El crimen organizado se alimenta diariamente de un mercado de consumo de drogas que no está siendo atendido. Mientras existan compradores, las bandas seguirán teniendo poder”.

El especialista subrayó que la violencia recuerda a lo ocurrido en Ecuador hace menos de una década, cuando un repunte de homicidios convirtió a ese país en un escenario de guerra entre grupos criminales, un paralelismo que preocupa a los expertos.

Asimismo, Campos advirtió que, si bien el Poder Legislativo ha aprobado más de 30 leyes de Corte Penal en los últimos cuatro años y el Poder Judicial trabaja a marcha forzada, la falta de inversión social y prevención sigue dejando espacios para el crecimiento del crimen organizado.

“No es cierto que creando leyes o con más policías se resuelva el problema. La raíz está en la prevención, en atender adicciones y en ofrecer oportunidades que hoy el sistema no está brindando”.

Finalmente, Campos advirtió que ya es tarde para que esta administración impulse medidas que cambien el panorama a corto plazo, por lo que el año cerrará con cifras similares a las anteriores, pero con un escenario más cruel, más riesgoso y con mayor impacto sobre personas inocentes, incluidos menores de edad.