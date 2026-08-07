Próximo feriado se celebrará por primera vez entre semana

El próximo lunes 31 de agosto marcará un hecho histórico para Costa Rica: por primera vez, el feriado correspondiente al Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense se celebrará entre semana en la fecha establecida por la ley.

La conmemoración reconoce el aporte de la población afrodescendiente al desarrollo cultural, social e histórico del país y forma parte de las fechas oficiales establecidas dentro del calendario nacional.

La fecha no había podido celebrarse en un día laboral desde su creación

La Ley N.° 10050, aprobada el 22 de noviembre de 2021, declaró agosto como el Mes de la Afrodescendencia en Costa Rica y estableció el 31 de agosto como día oficial de conmemoración.

Sin embargo, desde la aprobación de la normativa, la fecha no había coincidido con un día entre semana.

Durante 2022 y 2023, el feriado se trasladó al domingo siguiente. En 2024, la celebración coincidió con un sábado, mientras que en 2025 cayó domingo, por lo que nuevamente no se disfrutó en una jornada laboral regular.

El feriado tiene una condición de pago no obligatorio

El Código de Trabajo clasifica este día como un feriado de pago no obligatorio, al igual que otras fechas como el 2 de agosto y el 1.° de diciembre.

Esto significa que las personas trabajadoras y empleadores deben considerar las disposiciones específicas que establece la legislación laboral para este tipo de feriados.

¿Cómo se pagan las horas trabajadas durante este feriado?

Cuando una persona trabaja horas extras durante un feriado de pago no obligatorio, el patrono debe pagar esas horas con el recargo correspondiente de tiempo y medio, según las reglas establecidas para la jornada extraordinaria.

La celebración del 31 de agosto representa una oportunidad para reconocer la historia y los aportes de la comunidad afrodescendiente en Costa Rica, además de marcar la primera ocasión en que esta fecha se disfrutará oficialmente entre semana.