Protestas en San José y otros puntos del país

Un jueves de protestas en San José y en otros puntos del país se vivió este día, con el movimiento tomando mayoritariamente la Plaza de la Democracia en lo que ellos llaman una manifestación “en defensa de la democracia y la justicia” para expresar su descontento ante diversas decisiones gubernamentales.

El plantón generó presas y congestionamientos en las vías aledañas, así como inusuales manifestaciones que captaron la atención de los transeúntes y autoridades.

Juan Carlos Pérez, Director de la Defensa Pública, afirma que “este apoyo es, sin duda alguna, un valor muy importante para todo el Poder Judicial y para toda la ciudadanía”.

Los manifestantes mantienen su presencia en el lugar mientras las autoridades monitorean el desarrollo de las protestas.