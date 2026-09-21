¡Proteja su vesícula! Alimentos que conviene conocer

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Quienes sufren de piedras en la vesícula deben comer poca grasa y mucha fibra para evitar los dolorosos cólicos, ya que los cálculos se forman cuando el colesterol o la bilirrubina se desequilibran, se cristalizan y se endurecen.

La Dra. Leslie Paola Pérez Garita, nutricionista, recomienda consumir fibra, antioxidantes y proteínas magras, e incluir bebidas como la cúrcuma y la menta que benefician este órgano.

La especialista detalla opciones de desayuno como tortilla y huevo picado, almuerzo con picadillo de chayote, arroz y muslo hervido, y cena con pasta y carne molida en salsa de tomate natural, además de advertir que se deben evitar por completo las frituras, embutidos, lácteos enteros, bollería y grasas saturadas o trans.