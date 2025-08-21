Millie Bobby Brown, la joven estrella de Stranger Things, y su esposo, Jake Bongiovi, hijo del icónico músico Jon Bon Jovi, dieron un paso emocionante en su vida: este verano se convirtieron en padres por adopción.

La pareja compartió la feliz noticia a través de una emotiva publicación de Instagram, en la que expresaron su felicidad y su deseo de vivir este nuevo capítulo “con tranquilidad y privacidad” .

En el mensaje se puede leer:

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad.”



La pareja, que inició su relación en 2021, contrajo matrimonio en una ceremonia privada en mayo de 2024. Ambos tienen 21 y 23 años respectivamente, según informan fuentes como People y Page Six .

Este anuncio también marca el cumplimiento de un sueño para Millie, quien en marzo de este año expresó su deseo de convertirse en madre, incluso mediante adopción, inspirada por el ejemplo de sus propios padres, que tuvieron hijos jóvenes ￼ ￼.

Así, con gran ilusión y discreción, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi inician una nueva etapa familiar: ahora son tres y se preparan para este hermoso viaje llamado paternidad.