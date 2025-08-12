Vestidos versátiles para el Día de la Madre combinan elegancia y comodidad, según Karen Montes de Ka Fashion, diseñadora de moda, quien propone tonos en tendencia que transitan de paseos diurnos a cenas nocturnas sin cambios drásticos.

Ella muestra modelos con tejidos fluidos y cortes favorecedores donde accesorios minimalistas potencian su estilo atemporal para celebraciones familiares.

Además, enfatiza que estas prendas reflejan personalidades diversas mediante siluetas adaptables que priorizan confort sin sacrificar sofisticación.