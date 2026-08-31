Proponen que profesionales puedan ejercer sin estar afiliados a un colegio

Un proyecto de ley plantea la posibilidad de que los profesionales puedan ejercer sus carreras sin estar afiliados a un colegio profesional.

La propuesta mantiene la colegiatura para profesiones como Medicina, Enfermería y Farmacia, así como para las ingenierías cuyas labores puedan comprometer la vida, la salud, el ambiente o la seguridad pública.

Esta iniciativa generaría una desregulación del mercado laboral, al brindar mayor flexibilidad a quienes poseen títulos universitarios.

“Vamos a proponer la eliminación de los actuales aranceles profesionales en el Colegio de Abogados, por ejemplo, para que esto sea determinado por el MEP (Ministerio de Educación Pública) y, además, cuáles van a ser los colegios profesionales donde va a ser obligatoria la colegiatura y en cuáles no. Pero, sobre todo, aquí un elemento muy importante: los funcionarios públicos no van a estar obligados a estar colegiados”, sostuvo Marta Esquivel, diputada de Pueblo Soberano.

La propuesta ahora deberá ser discutida por los diputados, quienes analizarán su contenido en las comisiones legislativas.