Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un proyecto de ley plantea incluir varios métodos anticonceptivos dentro de la canasta básica tributaria, lo que permitiría que estos productos paguen una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La iniciativa busca facilitar el acceso a métodos de planificación familiar mediante una reducción en la carga tributaria que actualmente enfrentan algunos de estos productos.

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¿Qué métodos incluiría la propuesta?

El plan contempla que el beneficio fiscal aplique para distintos métodos utilizados para prevenir embarazos, entre ellos:

Condones

Anticonceptivos hormonales

Anticonceptivos orales

Anticonceptivos inyectables

Píldora de emergencia

Según la propuesta, se buscaría que estos productos tengan un menor costo para los consumidores al momento de adquirirlos.

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¿El objetivo?

El proyecto busca ampliar el acceso a estos métodos y reducir las barreras económicas para las personas que los utilizan como parte de su planificación familiar.

La iniciativa deberá avanzar ahora en el proceso legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación.