Proponen eliminar inmunidad a jerarcas públicos cuando enfrenten cargos por delitos sexuales

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Partido Liberación Nacional propone eliminar la inmunidad a jerarcas públicos cuando tengan que enfrentar cargos por delitos sexuales, según la iniciativa presentada en la corriente legislativa.

La propuesta del PLN busca que los jerarcas públicos no gocen de inmunidad cuando deban enfrentar cargos por delitos sexuales, de acuerdo con el texto legislativo en discusión en el país.

La iniciativa legislativa pretende que los jerarcas públicos enfrenten los cargos por delitos sexuales sin la protección de la inmunidad, según la propuesta del Partido Liberación Nacional.