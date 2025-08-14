La nutricionista integrativa Rosanna Mauro explica las propiedades de harinas de vegetales y semillas, las cuales mejoran el tránsito intestinal y reducen el colesterol según estudios clínicos.

Durante su intervención con el productor Yohani Enrique Fallas, destacó que la harina multigrano actúa como probiótico mientras la de camote es ideal para diabéticos.

Estos hallazgos, respaldados por análisis de laboratorio, ofrecen alternativas para dietas especializadas en un país con alta incidencia de enfermedades digestivas.