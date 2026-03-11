El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que durante este jueves se mantendrán condiciones típicas de la época en gran parte del país, con temperaturas cálidas, baja humedad y vientos moderados.

Sin embargo, conforme avance el día podrían presentarse cambios en el clima, especialmente durante la tarde.

Mañana con calor y pocas lluvias

De acuerdo con el pronóstico, la mañana estará marcada por condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional.

Esto se debe a la influencia de sistemas frontales ubicados muy al norte de la región, lo que mantiene un ambiente con poca humedad y temperaturas relativamente altas.

Además, los vientos alisios se mantendrán moderados, aunque disminuirán gradualmente a lo largo del día.

La tarde podría traer nubosidad y chubascos

El panorama podría cambiar conforme avance la tarde.

El IMN prevé que las brisas marinas húmedas generen nubosidad vespertina, lo que podría provocar chubascos y aguaceros aislados.

Las regiones con mayor probabilidad de lluvias son:

Pacífico Central

Pacífico Sur

Sectores montañosos del Caribe occidental

Aunque se espera que estas precipitaciones sean puntuales y de corta duración, podrían sorprender a quienes tengan actividades al aire libre.

Vientos más fuertes en el Pacífico Norte

Otro de los factores que marcarán el clima durante la jornada será el viento.

El IMN indicó que persistirán vientos acelerados en el norte del Pacífico Norte, por lo que las condiciones ventosas podrían sentirse con mayor intensidad en esa región.

Efemérides del día en San José

Según los datos meteorológicos: