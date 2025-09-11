El Instituto Meteorológico Nacional pronostica noche y madrugada con lluvia debido al paso de la onda tropical 29, esta generará aguaceros y tormentas eléctricas concentradas principalmente en la costa del Pacífico.

Esta situación se ve influenciada por la cercanía de la zona de convergencia intertropical, que ha vuelto a acercarse al territorio nacional después de varios días.

Para el domingo, se anticipa la llegada de la onda tropical 30 con mayor intensidad, provocando precipitaciones significativas en prácticamente todo el país.