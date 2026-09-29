Promedio de edad de La Sele incrementa con la llegada de Keylor y Celso

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El regreso de Juan Pablo Vargas, Keylor Navas y Celso Borges eleva el promedio de edad de la Selección Nacional, que pasó de 25 años en el once que jugó ante Haití a rondar los 28 años con la incorporación de estos experimentados jugadores.

Bryan Ruiz apuesta por la experiencia en puestos clave para afrontar los dos partidos de la Liga de Naciones, donde busca sumar 6 puntos para permanecer en la Liga A y jugar el repechaje a la Copa Oro en marzo próximo.

A lo largo de la historia, la selección más joven en un partido internacional fue la de Juan José Gámez en 1993, con 22.3 años de promedio ante Canadá, mientras que la más veterana fue la de Luis Fernando Suárez en 2021, con 31.4 años frente a Estados Unidos y Honduras, y Bryan Ruiz se convertirá en el director técnico número 57 en dirigir a la mayor desde 1921.