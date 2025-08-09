Australia se convirtió esta semana en uno de los primeros países en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida busca proteger a los adolescentes de riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la adicción digital.

Este nuevo marco legal genera opiniones divididas en Costa Rica, donde especialistas en niñez y adolescencia, así como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), analizan cómo abordar el tema.

Para expertos, una prohibición total no sería la solución ideal, ya que podría limitar el acceso a las ventajas del mundo digital, indispensables para el desarrollo de habilidades y destrezas en un entorno cada vez más tecnológico.

Aunque en Costa Rica no se ha planteado una ley similar a la australiana, el MEP trabaja en la actualización del reglamento de evaluación de los aprendizajes, que incluiría la prohibición del uso de celulares en centros educativos, excepto para fines pedagógicos autorizados por docentes.

Además, se destaca la importancia de la supervisión adulta sobre los menores para controlar con quién interactúan, sus gustos, preferencias y horarios de uso. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan que el uso excesivo e indiscriminado de tecnología puede generar problemas de sueño, ansiedad, depresión, déficit de atención y aislamiento social, especialmente sin supervisión.

Repase más información en el video adjunto.