Programas sociales se verían afectados por recortes en 2027

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Los programas sociales se verían afectados por recortes presupuestarios para el año 2027, según una advertencia de la Contraloría General de la República.

La reducción de recursos recae parcialmente sobre instituciones y programas que atienden a población en condición de pobreza, lo que podría generar un impacto significativo en la atención de estas comunidades.

Uno de los principales recortes golpea a las pensiones no contributivas, que tendrán un 48% menos que en 2026, lo que se traduciría en menos pensiones nuevas para los beneficiarios.