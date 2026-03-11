Graban a profesor de religión manejando en aparente estado de ebriedad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un video que circula en redes sociales muestra a un profesor de colegio manejando en aparente estado de ebriedad en Cartago.

Las imágenes comenzaron a difundirse en las últimas horas. El caso generó múltiples reacciones entre los usuarios.

Según el relato que acompaña el video, un motociclista evitó lo que pudo convertirse en una tragedia.

El hombre decidió interceptar al conductor luego de notar que manejaba de forma irregular. Dicho hecho ocurrió 100 metros al sur de la Bomba del Cristo, en Oreamuno.

Motociclista evitó una posible tragedia

El motociclista logró detener el vehículo tras percatarse de que el conductor presentaba señales de intoxicación.

De acuerdo con el denunciante, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad profunda.

Incluso aseguró que el conductor apenas podía caminar. Las personas que estaban en el lugar comenzaron a grabar la situación mientras confrontaban al hombre.

Video muestra al conductor tomando licor

El video también muestra un momento que generó indignación entre los testigos.

Según el denunciante, el conductor tomó de una botella de licor frente a las personas que lo estaban grabando.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron el riesgo que representaba el conductor para otras personas en la vía.

Denunciante afirma que autoridades no llegaron

El denunciante también aseguró que las autoridades no se presentaron en el sitio.

Esta situación generó molestia entre algunos usuarios en redes sociales.

Varias personas señalaron que el caso pudo terminar en una tragedia. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre lo ocurrido.