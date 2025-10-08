La nueva plataforma para pagar impuestos ha generado malestar entre profesionales y contribuyentes debido a fallas técnicas que dificultan su uso. Esta herramienta, considerada uno de los cambios tributarios más importantes de los últimos años, busca modernizar el proceso de declaración y pago.



Los usuarios reportan problemas de acceso, errores en el cálculo de impuestos y lentitud en el sistema, lo que ha retrasado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Las quejas se han viralizado en redes sociales, donde exigen soluciones inmediatas.



Las autoridades responsables trabajan en resolver estas incidencias para garantizar que la plataforma cumpla su objetivo de agilizar los trámites tributarios y mejorar la experiencia del usuario.