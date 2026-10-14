Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Carnes, huevos, frutas y otros productos en mal estado fueron decomisados por oficiales de la Policía de Fronteras durante diferentes operativos realizados en el cantón de Golfito y otros sectores de la Zona Sur del país.

En total, las autoridades decomisaron 14 toneladas de alimentos perecederos que habrían ingresado de manera irregular a Costa Rica.

Productos representaban un riesgo para la salud

Según la información, los productos no contaban con las condiciones adecuadas para garantizar su buen estado, por lo que su consumo podría representar un riesgo para la salud de las personas.

Los decomisos se realizaron mediante varios operativos dirigidos contra el contrabando en la Zona Sur.

Golpe al contrabando en la Zona Sur

Las 14 toneladas se retiraron de circulacióncomo parte de las acciones para combatir a los contrabandistas que operan en esta región del país.

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