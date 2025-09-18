Los productores arroceros pasaron la noche frente a la Asamblea Legislativa exigiendo que se apruebe un proyecto de ley ante la caída de la cosecha nacional.

Aseguran que el nivel de caída de la producción es del 41%; por lo que solicitan que las mociones sean aprobadas con rapidez.

La insistencia de los productores refleja la gravedad de la situación, ya que sin una pronta intervención del Estado, el sector arrocero podría enfrentar pérdidas irreparables que impactarían tanto a los cultivadores como a los consumidores finales.