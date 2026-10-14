Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Un giro total tomó el caso en el que se investiga a dos reconocidos productores de conciertos por el delito lavado de dinero. Se trata de Hugo Barboza, más conocido como H Barboza y Don Stockwell.

Giro total en el caso

Fiscalía de Narcotráfico indicó a las partes que va a solicitar prisión cuando termine de exponer en contra del empresario Don Stockwell. Él se ha encontrado en libertad, no así los otros sospechosos detenidos por las autoridades.

Contactos de Don Stockwell con presunto lavador

Hugo Benavidez Barboza el pasado viernes tuvo reunión con Fiscalía y brindó detalles en contra de Stockwell.

“Lo que dijo a las autoridades en indagatoria es que Don Stockwell conocía de dónde venía el dinero para financiar por lo menos dos conciertos y un espectáculo conocido como “Nitro Circus”.”Para el concierto de Ednita Nazario, en el año 2023, el señor Don Stockwell, me dijo si conocía a alguien que le prestará dinero para realizar eventos de conciertos, yo realizo una llamada con un individuo que sé, que le puede prestar plata, sin embargo, yo fui claro con Don Stockwell que si a ese individuo no le pagaba, iba a pagar con su vida”.

“Aún sabiendo eso, Don Stockwell me pidió que lo contactará, por la red social Snapchat. Ellos hablaron, y yo escuché cuando Don Stockwell le dijo que tenía el concierto de Ednita Nazario, que si le hacía un préstamo por 50.000 dólares y le habló de un retorno apenas terminará el concierto, le iba a dar 42.000 dólares”.

Aclaración.

Cuando Barboza se refiere a “eseindividuo”, se trata de Edwin alias “Sobrino”.

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Cancelación de concierto

Además, recientemente trascendió que el concierto de Snoop Dog en Costa Rica se canceló, así lo hizo saber Stockwell Entretenimiento.