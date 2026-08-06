Producto de la canasta básica se dispara hasta un 40%

El tomate se convirtió en el producto de la canasta básica que más aumentó de precio durante la última semana, de acuerdo con el más reciente monitoreo del Consejo Nacional de Producción (CNP).

El sondeo, correspondiente a la semana del 27 al 31 de julio de 2026, revela que este alimento registró un incremento de 40,3% en las Ferias del Agricultor y de 17,6% en supermercados, convirtiéndose en el producto hortofrutícola con la mayor variación al alza.

El tomate lidera el aumento de precios

Según el informe del CNP, el precio promedio del tomate en las Ferias del Agricultor alcanzó los ¢2.020 por kilogramo, tras aumentar un 40,3% respecto a la semana anterior.

En los supermercados, el precio promedio llegó a ¢2.229 por kilogramo, lo que representa un incremento de 17,6%.

Estos datos corresponden al monitoreo realizado en el Área Metropolitana y comparan los precios con los registrados entre el 20 y el 24 de julio.

Otros productos también subieron

Además del tomate, otros alimentos de la canasta básica reportaron incrementos durante la última semana.

Entre ellos destacan:

Cebolla seca amarilla: subió 4,8% en las Ferias del Agricultor y 5,9% en supermercados.

subió en las Ferias del Agricultor y en supermercados. Chile dulce: aumentó 5,5% en ferias y 1,2% en supermercados.

aumentó en ferias y en supermercados. Lechuga americana: registró un incremento de 5,1% en ferias y 1,3% en supermercados.

registró un incremento de en ferias y en supermercados. Huevos: aumentaron 1,9% en ferias y 15,2% en supermercados.

Algunos alimentos bajaron de precio

No todos los productos registraron aumentos. El informe del CNP también señala disminuciones en varios alimentos.

La papa blanca bajó 3,6% en las Ferias del Agricultor y 6,1% en supermercados.

El plátano disminuyó 2,9% en ferias y 7,3% en supermercados, mientras que la zanahoria mantuvo su precio en ferias, pero cayó 8,2% en supermercados.

CNP monitorea semanalmente los precios

El Consejo Nacional de Producción realiza un seguimiento semanal de los precios promedio de productos hortofrutícolas en las Ferias del Agricultor y en supermercados del Área Metropolitana, con el objetivo de informar a los consumidores sobre el comportamiento del mercado.

En esta ocasión, el tomate fue el alimento que presentó la mayor variación al alza, impactando directamente el costo de la canasta básica.