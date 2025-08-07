El procurador Federico Quesada solicitó formalmente a los jueces condenar a Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith por tráfico de influencias, tras separarse de la posición fiscal para evitar conflicto de intereses.

Gamboa, exjefe policial, y Araya, exalcalde de San José, enfrentan acusaciones de usar cargos públicos para beneficiar contratos irregulares, mientras Smith operaba como enlace.

La Fiscalía Anticorrupción presentó documentos que detallan transferencias bancarias sospechosas como sustento de la petición.