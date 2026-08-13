Proceso en contra de Pecho de Rata se puso en pausa en EE.UU.

El proceso judicial contra Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, extraditado a Estados Unidos, fue pausado por los próximos tres meses para que sus abogados negocien un acuerdo de culpabilidad con agentes de la DEA, que podría traducirse en beneficios en su condena a cambio de información relevante.

El juez a cargo del caso concedió esta posibilidad, abriendo la puerta a que el imputado colabore con las autoridades estadounidenses para desarticular redes de tráfico internacional de drogas.

La negociación podría implicar la revelación de datos sobre otros sujetos vinculados a estas actividades ilícitas, lo que convertiría a López Vega en un testigo clave para la investigación.