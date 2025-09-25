Los problemas digestivos son de las enfermedades más comunes y pueden abordarse con tratamientos como la fitoterapia, que utiliza plantas medicinales para restaurar el equilibrio gastrointestinal.

La doctora Astrid Díaz, explica que existen opciones efectivas para aliviar estos males, detallando específicamente las propiedades y el uso adecuado de productos basados en medicina natural.

Además, enfatiza la importancia de un diagnóstico preciso para determinar cuándo estos tratamientos son recomendables y cómo deben integrarse en el manejo de la salud digestiva del paciente.