Andrés García ha causado la preocupación del público desde que hace unas semanas publicó un alarmante video donde aseguró que “se acerca el fin de una de las leyendas vivas del cine mexicano”, clip donde se le ve padeciendo por la herida que se causó en el cráneo en una reciente caída.

Y es que el actor tuvo un accidente luego de que ingirió un medicamento psiquitátrico, presuntamente apócrifo, que le provocó un episodio eufórico que lo mantuvo dando vueltas por la Costera de Acapulco -puerto donde vive desde hace unos años- a bordo de su vehículo a toda velocidad.

Luego de su alarmante video, el galán de telenovelas y cine reveló que además de los problemas en su espalda y la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo, también padece cirrosis, por lo que considera que su fin “está cerca”.

Y es que la enfermedad que sufre el hombre de 81 años es derivada no sólo por su alto consumo de alcohol a través de los años, sino también de sustancias prohibidas que terminaron por minar su salud, así lo reconoció el protagonista de Pedro Navaja en Ventaneando.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, sí me eché fácil 30 años, en todas las fiestas, todas las parrandas”, contó el actor nacido en República Dominicana, quien recuerdó cuál fue uno de los primeros síntomas que presentó: “Le decía al médico, ‘me siento mal, débil’, porque la cirrosis lo primero que te da es debilidad”.

Margarita Portillo, la esposa del actor, sufrió un impacto tras el diagnóstico de cirrosis, esto porque la enfermedad es degenerativa, y aunque pensó que Andrés cambiaría su estilo de vida en aquel momento, las cosas no fueron así sino hasta hace algunas semanas, cuando el veterano actor decidió hacer cambios en pro de su salud.

“Para mí fue un shock porque yo sí sabía que era una enfermedad grave, después descubro que es incurable, pero yo pensé que Andrés haría conciencia y cambiaría radicalmente su comportamiento, su estilo de vida, pero no fue así, yo sí estuve unos días muy triste en shock”, contó la mujer que ha cuidado de García en estos duros momentos.

El papá de Leonardo, Andrea y Andrés García relató que sus excesos tuvieron que ver con la enfermedad que hoy lo aqueja. Así lo recordó: “Probé de todo y sin medida, de todo… el tequila, el perico, tampoco era puro tequila. Tomaba tequila, whisky, vodka y cuba en una sola sentada, yo he cometido muchos excesos… Entre los 20 y los 25 años me dieron a probar la cocaína y me gustó… pero a la larga lo que echa a perder el hígado es la cocaína. Ya hace un rato que la dejé”, expresó.

El actor de El privilegio de amar aseguró que no le fue difícil dejar su adicción, pero recomendó al público abstenerse del uso de sustancias ilegales. “Lo disfruté, pero no es para que la gente lo ande haciendo porque a la larga te da cirrosis, lo primero que te pega son este tipo de estupefacientes”.

El accidente que sufrió hace algunas semanas, que lo dejó imposibilitado temporalmente de poder caminar, disminuyó el ánimo del actor, quien confesó que llegó a contemplar la posibilidad de acabar con su vida:

“Llegué a pensar un par de momentos, un par de veces… Tan incómodo, con tantos dolores, porque además está la edad que tiene uno… Empecé a medio caminar apenas, pero llevaba como 15 días que no podía caminar, andaba en la silla de ruedas. Llegué a pensar: ‘¿Qué caso tiene andar viviendo en malas condiciones?, voy a preparar mi salida’”.