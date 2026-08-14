Privados de libertad confeccionarán uniformes y pupitres para instituciones públicas

Un total de 32 mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Guillermo McCurdin confeccionarán 12,000 uniformes mensuales destinados al uso dentro de las cárceles del país, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.

La producción de prendas, que inició con la participación exclusiva de mujeres, contará en los próximos días con la incorporación de hombres privados de libertad, quienes también se sumarán a esta tarea de confección textil.

El proyecto busca optimizar recursos y generar empleo para la población penitenciaria, fortaleciendo su reinserción social a través del trabajo productivo dentro de los centros penales.