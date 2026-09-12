Privado de libertad muere en La Reforma

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la muerte de otro privado de libertad este 12 de setiembre. Hombre murió en la clínica del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma.

¿Cómo murió el privado de libertad?

Según indica el ministerio, algunos compañeros de dormitorio reportaron que se encontraba mal de salud y de inmediato las autoridades coordinaron su traslado a la clínica, donde se le declaró sin signos vitales.

Levantamiento del cuerpo

Posterior a este hecho, Agentes judiciales coordinaron el retiro del cuerpo, que trasladaron a la morgue para los trámites correspondientes.

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