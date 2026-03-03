El Ministerio de Justicia y Paz anunció la muerte de un privado de libertad en el Centro de Atención Institucional de Liberia. Según se informó en un comunicado, el masculino fue reportado sin vida en los servicios sanitarios de una celda.

¿Qué se sabe sobre la muerte del privado de libertad?

Sus compañeros reportaron el hallazgo del aparente fallecido. Minutos después, Cruz Roja llega al sitio y reporta al hombre sin signos vitales.

“Tras la alerta, se activaron de inmediato los protocolos establecidos ante un aparente caso de autoeliminación y se coordinó la atención con la Cruz Roja. Minutos después, este personal que atendió la emergencia lo declaró fallecido en el sitio”, dice el comunicado.

¿Qué procede luego de reportar al masculino sin signos vitales?

El Ministerio de Justicia mantiene las coordinaciones con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para el levantamiento del cuerpo y las diligencias respectivas.