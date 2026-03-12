Principal sospechoso de asesinar a Nadia Peraza tuvo tres meses para desmembrar el cuerpo

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La familia de Nadia Peraza solicita la pena máxima de 196 años de prisión contra Jeremy Buzano Paisano, señalado como el principal sospechoso del feminicidio ocurrido en uno de los casos más violentos registrados en el país.

El abogado querellante presentó la petición tras conocerse detalles escalofriantes del procesamiento del cadáver, ya que el imputado habría tenido aproximadamente tres meses para desmembrar el cuerpo de la víctima.

Durante el hallazgo, los investigadores encontraron el tronco de Nadia envuelto en una cobija dentro de una lata metálica, junto a paquetes con restos de cortes musculares y extremidades desarticuladas.

El informe preliminar indica que el fémur fue separado de la pelvis y que al cuerpo le fueron amputados los genitales y las glándulas mamarias, lo que evidencia un alto grado de saña.