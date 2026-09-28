Primo de “Coco Guácimo” es atacado a balazos afuera de un bar

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Hasta el Hospital de Guápiles fue trasladado un hombre identificado como Franklin Castro Oconitrillo, de 36 años, primo hermano de alias “Coco Guácimo”.

¿Cómo lo atacaron?

Lo atacaron a balazos mientras permanecía en las afueras de un bar en Guácimo, Limón. La víctima logró salvar su vida tras enfrentarse a uno de los gatilleros, quienes viajaban en motocicleta.

Muerte de “Coco Guácimo”

Recordar que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abatió a Oconitrillo en Río Frío de Horquetas, Sarapiquí, el pasado 27 de julio, durante la operación que culminó con la detención de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

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