Primo de “Coco Guácimo” es atacado a balazos afuera de un bar

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Hasta el Hospital de Guápiles fue trasladado un hombre identificado como Franklin Castro Oconitrillo, de 36 años, primo hermano de alias “Coco Guácimo”.
Lo atacaron a balazos mientras permanecía en las afueras de un bar en Guácimo, Limón. La víctima logró salvar su vida tras enfrentarse a uno de los gatilleros, quienes viajaban en motocicleta.
Recordar que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abatió a Oconitrillo en Río Frío de Horquetas, Sarapiquí, el pasado 27 de julio, durante la operación que culminó con la detención de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
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