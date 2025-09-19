Escrito por: Eduardo Troconis.

El Torneo de Apertura 2025 llegó a su novena fecha y, de esta forma, finalizó la primera vuelta. La lucha por los primeros lugares se mantiene al rojo vivo.

¿Cómo está la clasificación?

Alajuelense destaca como líder en solitario con 16 puntos, mientras que Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia acechan muy de cerca con apenas una unidad menos y completan la zona de clasificación.

Detrás, el Deportivo Saprissa se mantiene en la quinta casilla con 14 puntos, seguido de un Herediano que no termina de despegar y suma 13.

En la parte baja de la tabla, Puntarenas, San Carlos, Sporting y Guadalupe buscan reaccionar para evitar rezagarse más en la clasificación.

Tabla de posiciones completa – Jornada 9

Con la tabla tan ajustada en la parte alta, la próxima jornada promete ser decisiva en la pelea por el liderato.