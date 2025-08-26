El pasado 22 de agosto, el Saprissa anunció la salida del entrenador Paulo César Wanchope.

Apenas cuatro días después, el estratega y exfutbolista ya posa con otra camiseta, pero no se trata de ningún equipo nacional, de hecho, es un regalo especial.

El número 26, el nombre Wanchope y una historia detrás llena de glorias en Inglaterra. ‘Chope’ posó con la nueva camiseta del Derby County, equipo en donde estuvo entre 1997 y 1999.

La camiseta está basada en la primera indumentaria que utilizó el tico en el viejo continente, y la enviaron a manera de conmemoración por el histórico gol que marcó ante el Manchester United.

El tico realizó un posteo en el que se mostró agradecido con su exclub, además de ‘modelar’ la clásica camiseta blanco con negro que viste el ahora equipo de la segunda división inglesa.