A tan solo diez días de haber iniciado el curso lectivo 2026, ya se registran y viralizan en redes sociales videos de peleas entre estudiantes. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en el Colegio Técnico Profesional de Guaycara, ubicado en el cantón de Golfito.

Las imágenes muestran enfrentamientos entre alumnos dentro y en las afueras del centro educativo, una situación que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la violencia estudiantil.

Sanciones más severas este 2026

Para este año, el Ministerio de Educación Pública implementó cambios en el reglamento disciplinario. Según lo establecido, participar en una pelea puede implicar una rebaja de entre 35 y 55 puntos en la nota de conducta.

Con una sanción de ese nivel, el estudiante podría perder el curso lectivo, además de verse obligado a cumplir medidas correctivas y procesos formativos orientados a la convivencia y resolución pacífica de conflictos.

Las autoridades también aclararon que las faltas cometidas dentro del centro educativo conllevan sanciones más severas. Sin embargo, si una pelea ocurre fuera de la institución pero se comprueba que se originó en el entorno escolar, también podría aplicarse el rebajo de puntos correspondiente.

Nuevo protocolo contra la violencia

Desde el año anterior, el MEP trabajó en conjunto con UNICEF en la creación de una plataforma y protocolo unificado para abordar situaciones de violencia en centros educativos.

Este 2026 ya se encuentra en implementación. La herramienta busca facilitar a los docentes la aplicación de procedimientos claros, ágiles y transparentes cuando se presentan casos de agresión.

Además, se fortaleció la coordinación interinstitucional con entidades como el PANI, el IMAS, el Ministerio de Seguridad Pública, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, con el fin de atender de manera más rápida y efectiva los incidentes.

Preocupación por la reincidencia

El 2025 cerró con múltiples casos de estudiantes involucrados en peleas, muchas veces acompañadas de situaciones de bullying. Que estos hechos se repitan a pocos días de iniciado el nuevo ciclo lectivo genera preocupación entre autoridades y comunidades educativas.

El reto para este año será aplicar con firmeza los nuevos lineamientos y reforzar la cultura de convivencia, para evitar que estos episodios de violencia sigan marcando el ambiente escolar.