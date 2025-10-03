La Selección Nacional de Costa Rica sufrió su primera baja confirmada de cara al partido de octubre contra Honduras, en la Liga de Naciones de Concacaf.

Patrick Sequeira queda fuera de la convocatoria

El guardameta Patrick Sequeira presentó una molestia en el tobillo este viernes, durante el calentamiento previo a su compromiso oficial con el Casa Pía de Portugal.

Sequeira ya había sufrido una lesión similar el pasado 27 de septiembre, cuando fue diagnosticado con un esguince grado I en el tobillo derecho.

El portero hará recuperación en Portugal

Tras la valoración médica, el cuerpo técnico del club portugués determinó que el jugador debe realizar su proceso de recuperación en Portugal, por lo que no podrá integrarse a la Tricolor para los compromisos de este mes.

Costa Rica prepara el duelo contra Honduras

La ausencia de Patrick Sequeira representa un golpe para la portería costarricense, que ahora deberá ajustarse con las demás opciones disponibles en la convocatoria de Miguel Herrera.

El juego entre Costa Rica y Honduras se perfila como uno de los más importantes del mes, ya que define posiciones clave en el torneo de la región.