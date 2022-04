Por primera vez, desde el año 2001, el primer trimestre del año reportó más de 40 fallecidos por mes, para un total de 145 decesos en carretera en lo que va del año; un 40% más de lo registrado en los tres primeros meses del 2001 (104 decesos).



Estas cifras son preocupantes, pues con 56, 45 y 44 muertos en las vías, de enero a marzo, respectivamente, configuran el primer trimestre del año más mortal desde que se tienen registros (1994) solo superado por los 151 decesos entre enero y marzo del 2001 (con 54, 51 y 46 decesos respectivamente).



“Hay un evidente crecimiento en el número de decesos en carretera, tanto respecto al primer trimestre del año pasado, como con referencia al mismo periodo del 2020, que sumó 98 fatalidades; pero lo más grave es acumular el segundo récord histórico negativo para un primer trimestre del año, porque eso nos indica no solo un incremento respecto a los dos años previos, sino que es el peor resultado de los últimos 21 años”, reflexionó Alberto Barquero Espinoza, sub director de la Policía de Tránsito.



Más grave, todavía, es que la principal causa de muerte en carretera es el abuso de la velocidad, con 51 fatalidades, a pocos días de la Semana Santa, de ahí que la mayor cantidad de operativos (129) se enfocarán en este tema, resaltó Barquero.



De igual manera, preocupa a las autoridades los 23 peatones fallecidos en condiciones en las que se presume que una imprudencia de ellos mismos fue la que pudo determinar su atropello.



“La estadística de marzo nos sorprendió en este tema de los peatones, pues se registró una inusual suma de 10 peatones cuya muerte pudo ser por imprudencia propia; son demasiados para un mes y en pocos días tendremos playas saturadas, donde la gente, a veces en estado etílico, camina por la calle. También tendremos de regreso las procesiones donde las personas se congregan en las calles, de ahí que pedimos prudencia”, analizó el funcionario.



Vehículos y riesgos



Como es habitual, con 25 muertos en motocicleta el pasado mes de marzo, este vehículo se constituye en el 2022 (y como ocurre desde el 2014) en el automotor en el que más mueren personas en accidentes viales. En total, se suman 72, es decir, el 50% del total, el mismo porcentaje con que tuvo el 2021.



Le sigue al factor velocidad muy de lejos el automóvil, con 11 casos, y la bicicleta con 8 muertes. Sobre la bicicleta, se hace un llamado a los ciclistas para que respeten la Ley de Tránsito y si la llevan de paseo, que tengan prudencia al usarla en zonas cuyas carreteras no conocen bien.



Como se indicó, el principal factor de riesgo es el abuso de velocidad, con 51 decesos, la imprudencia del conductor suma 30 casos y la imprudencia del peatón es el tercero en la lista con 23 vidas perdidas.