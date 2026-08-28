Primer presupuesto ordinario del Gobierno de Laura Fernández será presentado este martes

El primer presupuesto ordinario de la administración Fernández Delgado será presentado este martes en la Asamblea Legislativa en medio de avisos de recortes, que han generado expectativa y preocupación entre los diferentes sectores del país.

El gobierno prevé ajustes en varias partidas para cumplir con las metas fiscales, aunque aún no se han detallado las áreas que serán afectadas por las reducciones.

Los diputados de oposición han manifestado su intención de analizar detenidamente el proyecto para garantizar que los recortes no afecten los servicios esenciales para la población.