La primera edición del Festival Fogón Futuro reunirá a más de 20 emprendimientos, productores y cocineras tradicionales de Costa Rica para destacar la riqueza gastronómica de regiones como Guanacaste, Limón y el Valle Central, según informaron los organizadores del evento que se realizará este 14 y 15 de marzo en el Parque de la Libertad en Desamparados.

Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de cocina costarricense con innovación, así como de clases y demostraciones de preparaciones típicas de distintas zonas del país.

Entre los productos que se ofrecerán destacan el ceviche de pescado, ceviche de camarón, sopa de mariscos y refrescos naturales, además de métodos tradicionales de preparación de café que permitirán conocer ideas prácticas para incorporar ingredientes locales en la cocina cotidiana.