Primer duelo oficial de Curazao tras Norteamérica 2026 será ante Costa Rica

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El primer duelo oficial de Curazao tras su participación en la Copa Norteamérica 2026 será ante Costa Rica, en el marco del inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El combinado curazoleño trae una base mundialista para este compromiso, lo que anticipa un partido exigente para la Selección Nacional, que deberá enfrentar a un rival con experiencia internacional.

Este encuentro representa el regreso de Curazao a la competencia oficial después de su participación en el torneo continental, y ambos equipos buscarán comenzar con una victoria en esta nueva edición del certamen regional.