La Selección de Costa Rica contará nuevamente con Álvaro Zamora en la lista de convocados para los partidos eliminatorios de octubre, donde el conjunto patrio enfrentará a Honduras y Haití, en busca de un boleto hacia la Copa del Mundo 2026.

El volante, que milita actualmente en el Viseu FC, de la segunda división de Portugal, vuelve a vestir la camiseta de La Sele tras varias jornadas de ausencia, lo que representa un refuerzo importante para el esquema del entrenador Miguel Herrera.

Los partidos están programados para el mes de octubre:

Costa Rica vs Honduras (9 de octubre)

Costa Rica vs Haití (13 de octubre)

Ambos encuentros son claves en el camino de la Tricolor hacia el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.