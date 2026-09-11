Presupuesto para compra de unidades de la Fuerza Pública tendrá recorte

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El presupuesto para comprar nuevas unidades de la Fuerza Pública tendrá un recorte de casi un 60% para el próximo año, según la información proporcionada.

Ángela Aguilar, diputada de Liberación Nacional, comenta que “estoy realmente preocupada que ante la crisis de seguridad que vivie este país, en el presupuesto se le haya recortado recursos a la partida de compra de vehículos para Fuerza Pública”.

Esto significa una reducción de más de 3.500 millones de colones en los recursos destinados a la seguridad pública.

La medida genera preocupación en el sector seguridad ante el impacto que podría tener en las operaciones de las fuerzas policiales.