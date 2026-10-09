Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El presupuesto de la Fedefútbol complica la llegada de Bryan Ruiz a La Sele, según las conversaciones que mantiene el Comité Ejecutivo con los representantes del estratega nacional.

Las negociaciones entre el Comité Ejecutivo y los representantes de Bryan Ruiz continúan mientras el presupuesto de la Fedefútbol representa un obstáculo para su incorporación.

La llegada de Bryan Ruiz a La Sele depende de las conversaciones que se mantienen con los representantes del estratega nacional y las condiciones presupuestarias de la Fedefútbol.

Osael Maroto, presidente de FEDEFUTBOL, afirma que “más allá de si es rápido o poco el tiempo hay que ver detalles de contratos, detalles de las necesidades del entrenador y demás”.