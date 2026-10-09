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El presupuesto de la Fedefútbol complica la llegada de Bryan Ruiz a La Sele, según las conversaciones que mantiene el Comité Ejecutivo con los representantes del estratega nacional.
Las negociaciones entre el Comité Ejecutivo y los representantes de Bryan Ruiz continúan mientras el presupuesto de la Fedefútbol representa un obstáculo para su incorporación.
La llegada de Bryan Ruiz a La Sele depende de las conversaciones que se mantienen con los representantes del estratega nacional y las condiciones presupuestarias de la Fedefútbol.
Osael Maroto, presidente de FEDEFUTBOL, afirma que “más allá de si es rápido o poco el tiempo hay que ver detalles de contratos, detalles de las necesidades del entrenador y demás”.