Una presunta alianza entre los grupos de ‘Pecho de rata’ y ‘Peña Russel’ está disparando los homicidios en el Cantón Central de Limón.

Este pacto criminal, desde la Máxima Seguridad de La Reforma, busca aterrorizar a deudores de drogas y mantener el control territorial, lo que ha sumido a la provincia en una espiral de violencia sin precedentes.

El caso más reciente, fue la balacera del domingo en la madrugada donde dos sicarios en moto asesinaron a un hombre y a una mujer que se encontraban en una celebración.