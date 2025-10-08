Los prestiños destacan como postre tradicional costarricense gracias a su masa frita crujiente y su característico baño de miel de panela con especias que crea un contraste de texturas y sabores.

La temperatura del aceite durante la fritura resulta fundamental para lograr el punto dorado perfecto sin que la masa absorba exceso de grasa, manteniendo su ligereza característica.

Versiones modernas permiten su adaptación con ingredientes alternativos como harinas integrales o endulzantes naturales, ampliando así su atractivo para diferentes preferencias dietéticas.